Università. Attacco hacker al portale dell’Unical

Rivendicato da Gruppo Lulzsecita collegato ad Anonymus

(DIRE) Reggio Calabria, 3 Mar. – Il sito internet dell’Universita’ della Calabria e’ stato preso di mira dal gruppo LulzSecITA, collegato ad Anonymous, che nelle scorse settimane ha attaccato altri sistemi universitari. L’attacco informatico e’ stato rivendicato da LulzSecITA su twitter con il messaggio: “fuori una! @UniCalPortale per vedere i vostri 7.600 utenti con le password in chiaro, dovete venire a trovarci su: irc.anarchyplanet.org #hacket#lulzsecita#justforlulz#unical”. I tecnici dell’ateneo calabrese, da quanto apprende la Dire, si sono subito attivati: ancora non sono quantificati danni determinati dall’attacco informatico. (Mav/Dire)