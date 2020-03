Bolzano. 2 gambiani tentano furto ad un bar in centro, arrestati in flagranza

Nella scorsa notte, gli Agenti della Questura di Bolzano hanno proceduto all’arresto di due cittadini del Gambia intenti a forzare l’ingresso di un bar del centro per compiere un furto. Gli stranieri, infranta parte della vetrina dell’esercizio commerciale con una spranga di ferro, sono stati notati da un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Le Volanti, in pochi secondi, sono giunte nei pressi del bar, avvistando i due ladri. Questi ultimi, ormai colti sul fatto, hanno provato a fuggire in direzioni diverse. Tale mossa non ha sorpreso gli operatori, che, divisisi, hanno prontamente bloccato entrambi i malfattori. I gambiani, di 22 e 23 anni, irregolari sul territorio dello Stato e gravati da svariati precedenti per furto, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Va sottolineato che, circa un mese fa, ambedue gli stranieri di cui si tratta sono stati denunciati per ricettazione dalla Squadra Volante, perché trovati in possesso della refurtiva sottratta ad un altro esercizio commerciale del centro storico. Anche in questa occasione, il furto era stato perpetrato nella notte, forzando le vetrate scorrevoli del negozio, per poi asportare orologi ed altra merce esposta.

