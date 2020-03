(DIRE) Roma, 4 Mar. – In un giorno ci sono stati 116 guariti da coronavirus, per un totale di 276 dall’inizio dell’emergenza, e 28 deceduti, per un totale di 107. I morti sono stati 17 in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 3 nel Veneto, 2 nelle Marche, uno in Puglia. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza. (Sor/Dire)