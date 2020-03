Coronavirus, probabile chiusura scuole in tutta Italia: il Governo sta valutando

Le scuole potrebbero chiudere anche nelle regioni non interessate dalla zona rossa per l’emergenza coronavirus

13.05 Roma – È in corso una valutazione del governo sulla possibile, a questo punto probabile, chiusura delle scuole anche nelle regioni non interessate dalla zona rossa per l’emergenza coronavirus. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto una relazione tecnica al comitato operativo che affianca il Governo nella gestione dell’emergenza. E in mattinata a Palazzo Chigi, contestualmente alla riunione coi ministri, Conte ha visto Walter Ricciardi, consulente del governo e delegato OMS, e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

Agenzia DIRE – www.dire.it