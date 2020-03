Falcomatà: plauso per la nomina di Prestipino come nuovo procuratore capo di Roma

«La nomina di Michele Prestipino quale nuovo procuratore capo di Roma è una splendida notizia per la comunità capitolina e per il “sistema Giustizia” nel nostro Paese», afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà appena appresa la notizia.

«Il magistrato di Gioiosa Marea s’è distinto per aver brillantemente svolto il ruolo di procuratore aggiunto a Reggio negli anni in cui procuratore capo reggino era Giuseppe Pignatone, poi suo predecessore ai vertici degli uffici di piazzale Clodio – rammenta Falcomatà –. A Michele Prestipino, nel distretto di Reggio Calabria e nella Piana di Gioia Tauro in particolare artefice di uno strepitoso lavoro, incardinando delicatissime inchieste in materia di criminalità organizzata e corruzione, va la gratitudine di tutta la comunità metropolitana e un grande “in bocca al lupo” per il suo nuovo, significativo compito».