Perugia. Razzia di generi alimentari in un supermercato

Nei giorni scorsi personale del Commissariato P.S. di Assisi è intervenuto presso un supermercato di Bastia Umbra dove un uomo tentava di sottrarre indebitamente un’ingente quantità di generi alimentari. Giunti sul posto gli agenti identificavano un 64enne conosciuto dagli addetti dell’attività commerciale come un cliente abituale, solito, tra le altre cose, omaggiare i dipendenti con prodotti del suo orto. Da qualche giorno il direttore nell’effettuare gli inventari della merce aveva notato degli ammanchi di generi alimentari, in particolare modo di formaggio. Quel giorno l’uomo si presentava alla cassa con in mano una busta di nylon visibilmente gonfia mostrando però all’impiegata solamente una confezione di vino da pagare. La commessa, insospettita, chiedeva di mostrare il contenuto della busta ma alla domanda l’uomo pregava la donna di far finta di nulla. L’uomo, vista la commessa notiziare il direttore dell’esercizio commerciale cercava di darsi alla fuga ma veniva fermato dal direttore stesso il quale si accertava della presenza di ben 16 confezioni di formaggio e 4 confezioni di pancetta contenute all’interno della busta nella disponibilità dell’uomo, per un valore complessivo di circa 150 euro. Gli agenti una volta verificata l’entità della merce sottratta, di cui l’uomo non riusciva a giustificarne il possesso, la restituivano al direttore il quale si sarebbe recato successivamente in Commissariato per sporgere denuncia. Gli agenti nel frattempo, ritenendo che vi fosse fondato motivo che presso l’abitazione del 64enne potesse essere rinvenuta altra merce provento di furto effettuavano una perquisizione domiciliare che dava, infatti, esito positivo. I poliziotti, appena fatto ingresso nella casa dell’uomo, notavano, disposte in terra, molte confezioni di vino e numerose confezioni di parmigiano della stessa marca di quelle che aveva tentato di rubare poco prima al supermercato. L’uomo aveva fatto un vero e proprio rifornimento alimentare di beni di lunga durata: ben 73 confezioni di formaggio stagionato, 20 confezioni di wurstel, 60 confezioni di vino sono state rinvenute e restituite al direttore che ne riconosceva la provenienza. Alla luce di quanto emerso l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto e ricettazione e deferito all’Autorità Giudiziaria.