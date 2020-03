Reggio Calabria. Atam: “Un Bus Rosa per Celebrare le Donne” 

Si svolgerà giorno 7 Marzo, l’iniziativa di ATAM per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti della Donna, organizzata di concerto con la Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.

“Un Bus Rosa per Celebrare le Donne” è il titolo dell’evento che ha nel suo programma una corsa sulla “Linea 28” che dall’aeroporto arriva sino all’università attraversando la città.

L’evento che si svolgerà in due parti, vedrà il primo appuntamento alle ore 9:15 presso il Terminal Bus di Largo Botteghelle dal quale partirà il bus “ROSA” che dopo aver percorso la tratta lungo il territorio cittadino, con a bordo la lettura di poesie e musica, ritornerà alle 10:00 circa al Terminal Bus.

Alle ore 10:15 inizierà la seconda parte all’interno della Sala Conferenze del Terminal Bus di Largo Botteghelle

Sono previsti, infatti, gli interventi, dell’Amministratore Unico di ATAM Francesco Perrelli, del Presidente Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” Nino Zumbo , della Prof.ssa Giovanna Vingelli Delegata Unical alle pari opportunità, che tratterà il tema della discriminazione di genere: “A marcia ridotta: disuguaglianze e discriminazioni di genere in Italia” e si Margherita Pietropaolo Cantante Lirica e Musicista: “La musica come strumento per rinascere” la quale allieterà con musica e lirica anche il precedente giro in bus per la città, a coordinare gli interventi la Giornalista Dominella Trunfio.

L’iniziativa, aperta a tutti rappresenta un fondamentale momento di approfondimento e di sensibilizzazione, per favorire lo sviluppo di una cultura sempre meno orientata alla discriminazione di genere.