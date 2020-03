Reggio Calabria, confronto con comparto produttivo, economico, commerciale e turistico per emergenza coronavirus

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, negli uffici di Palazzo Alvaro, ha avviato un tavolo di confronto con gli stati generali del comparto produttivo, economico, commerciale e turistico del territorio per fronteggiare le criticità derivate dall’emergenza coronavirus.

Insieme ad Assindustria, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Ascoa, Federlberghi, Cna ed Atam, il sindaco ha dato il via ad un ragionamento destinato a supportare ogni generatore di economia in un periodo storico particolarmente difficile. Al confronto hanno preso parte anche il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Reggio Calabria Saverio Anghelone ed il consigliere comunale reggino Giovanni Latella.

Dalla riunione è emersa la necessità di sensibilizzare un intervento immediato, da parte del Governo, sui contraccolpi economici ricevuti anche dalle aree del Paese non direttamente interessate dal contagio per Covid-19 e, contestualmente, si è allestita una piattaforma di proposte e provvedimenti da valutare ed eventualmente adottare nel breve, medio e lungo termine coinvolgendo direttamente i 97 Comuni della Città metropolitana.

E’ stata così avviata una prima fase di studio rispetto all’attuale situazione di crisi e, già a partire dalla prossima settimana, si farà il punto definitivo sulle soluzioni da intraprendere. L’incontro è stato aggiornato a mercoledì 11 marzo.