Scuole e Università chiuse in tutta Italia per arginare la diffusione del coronavirus

Il Governo italiano ha deciso di chiudere le Università e la Scuole su tutto il territorio nazionale e non solo nelle zone ad alto rischio per arginare la diffusione del coronavirus. Il provvedimento sarà effettivo da domani Mercoledì 5 Marzo e fino al 15 Marzo. Nonostante la notizia circoli già su tutti media nazionali la Ministra all’Istruzione Azzolina, ancora non ha dato ufficialità. Pare che abbiano chiesto un approfondimento sulla situazione attuale del contagio da coronavirus al Comitato tecnicoscientifico e si attenda una risposta per dare concreta ufficialità al provvedimento del Governo, come riporta Rainews24. La decisione a riguardo arriverà probabilmente nel primo pomeriggio.

