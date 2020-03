Sicilia, maxi truffa su fondi agricoli UE: fermate 24 persone

Truffa sui fondi agricoli all’Unione Europea, per questa vicenda gli agenti del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Palermo hanno fermato, 24 persone. Di quest’ultime: 4 sono state tradotte in carcere, 12 sono agli arresti domiciliari ed 8 hanno gli obblighi di dimora. Nell’operazione sono coinvolti anche funzionari della Regione Sicilia, un ex-sindaco e imprenditori. I reati contestati, a vario titolo, ai coinvolti sono: conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso in atto pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici (Cit. Rainews24).

FMP