Arezzo. Si perde a va in caserma. Anziano riconsegnato ai familiari

Comando Provinciale di Arezzo – Montevarchi (Ar) , 05/03/2020 09:49

“Mi sono perso”, ha confessato al militare di servizio alla caserma di Montevarchi, dopo aver suonato al campanello della Stazione dei Carabinieri. Il Comandante di Stazione e gli altri militari, dopo aver rassicurato l’uomo, che è stato fatto accomodare in caserma, hanno chiesto cosa fosse successo, cercando di approfondire la vicenda. L’anziano, nato nel 1938 e residente in un paese limitrofo, è apparso mentalmente confuso, però ha richiesto ai militari di essere aiutato nel ritrovare la strada di casa: ha pertanto raccontato di essere giunto nella mattinata in Montevarchi per delle commissioni e di aver parcheggiato il proprio veicolo ma, ad un centro punto, evidentemente con qualche piccola defaillance spazio-temporale, non ha saputo più ritrovare il proprio veicolo e non ricordava bene come contattare i propri familiari: ha però trovato l’iniziativa di chiedere dove fossero i Carabinieri, per domandare aiuto. Ai militari non è riuscito nemmeno a fornire indicazioni utili per il rintraccio dei familiari ma, in base alla patente dell’uomo, i Carabinieri sono riusciti, dopo aver consultato approfonditamente le banche dati, a rintracciare il nominativo del figlio ed a reperirne l’utenza telefonica. Il familiare, prontamente avvisato, si è recato presso il Comando Stazione dove ha recuperato l’anziano padre, che non soffre di particolari patologie e che per la prima volta si è trovato in questa situazione: con il genitore ha poi ricercato il veicolo, regolarmente parcheggiato in Montevarchi, non senza aver prima ringraziato i militari.