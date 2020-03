Coronavirus. Gelmini: Subito misure per genitori-lavoratori

(DIRE) Roma, 5 Mar. – “Dopo la chiusura di tutte le scuole fino al prossimo 15 Marzo, le misure per aiutare i genitori-lavoratori devono essere immediate: non possono passare giorni. Gia’ nelle prossime ore il governo deve dare un segnale a milioni di italiane ed italiani che da oggi, in modo repentino, devono continuare la loro normale attivita’ professionale, seguendo allo stesso tempo i propri figli per 24 ore al giorno. Subito smart working, permessi retribuiti, congedo parentale straordinario, voucher per le babysitter. Le famiglie non vanno abbandonate”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire)