Giovinazzo (Ba). Armato di accetta e martello devasta bar e passanti. Arrestato

Comando Provinciale di Bari – Giovinazzo (Ba) , 05/03/2020 15:15

I Carabinieri della Stazione di Giovinazzo, con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Molfetta, hanno arrestato un 53enne già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. L’uomo, verso le ore 20:00 di ieri sera, dopo aver effettuato una consumazione presso un bar ubicato nella centralissima piazza di Giovinazzo, è andato in escandescenza. Dapprima ha minacciato gli avventori ed il titolare dell’attività commerciale, poi, armato di un’accetta ed un martello da carpentiere, ha cominciato a devastare il locale distruggendo tavoli, sedie e fioriere. L’immediato intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio. L’uomo in preda all’ira infatti, non si è fermato nemmeno alla presenza dei militari, i quali, giunti sul posto, sono stati aggrediti dall’uomo che brandiva ascia e martello contro di loro. È stato necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino, per disorientare il 53enne, disarmarlo e bloccarlo. Accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Giovinazzo, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione della Procura della Repubblica di Bari.