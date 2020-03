Latina, interviene la Volante per una rissa 5 le persone arrestate

La Polizia di Stato – Questura di Latina alle ore 17,00 circa di ieri è intervenuta presso i giardinetti antistanti la chiesa S.M. Goretti, a seguito di segnalazione pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113” di una violenta rissa in atto. Sul posto gli operatori hanno effettivamente riscontrato alcune persone intente a colpirsi, anche con l’utilizzo di arnesi. Nonostante la concitazione del momento, gli Agenti sono riusciti a notare un uomo che stava occultando un coltello nella tasca dei pantaloni, così come un secondo uomo. Nonostante la presenza della Polizia, tutti i corrissanti hanno continuato a sbraitare, spintonandosi. Nel frattempo sono sopraggiunte altre pattuglie della Questura, anche della Digos e dell’Arma dei Carabinieri, che hanno faticato non poco per avere la meglio sui contendenti. In tale frangente un Agente è stato colpito con un calcio al ginocchio sn, che gli ha cagionato una contusione con una prognosi di gg. 5 (cinque) s.c.. Durante le operazioni in corso, il gruppo ha proferito ripetute frasi oltraggiose e di minaccia all’indirizzo degli operatori. Tutte le persone fermate, identificate sono state tratte in arresto per i reati di Rissa Aggravata, Resistenza, Lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale. In data odierna ha avuto luogo la prevista udienza di convalida, all’esito della quale per tutti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ulteriormente, il Questore di Latina ha disposto nei confronti di tre degli arrestati, non residenti a Latina, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel capoluogo con foglio di via obbligatorio. (immagini di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Latina/articolo/8265e6149e3766e7127758438