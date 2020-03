Caracciolo (FI): Utilizzare questi giorni di stop delle lezioni per una seria disinfestazione di scuole e strade!

Urge una disinfestazione e disinfezione delle scuole del Comune di Reggio e delle nostre strade

Occorre che il Comune utilizzi questi giorni di stop delle attività scolastiche, sicuramente particolari per tutta la nostra Nazione, per consentire il ripristino della salubrità delle scuole e delle aree esterne, spesse volte lasciate alla naturale incuria.

Inoltre è importante e fondamentale una attività di disinfestazione e disinfezione delle strade reggine che al momento si caratterizzano in negativo per presenze poco gradite come per l’appunto per la presenza di topi e blatte.

Troppi i giorni in cui permangono i rifiuti nelle nostre strade e sotto le nostre case, per cui è inevitabile individuare provvedimenti seri per il ripristino della salubrità.

Infatti, la particolare situazione che stiamo vivendo a livello nazionale dovrebbe ancor più farci riflettere sull’opportunità di provvedimenti comunali incisivi volti a salvaguardare la salute dei cittadini e dei nostri bambini.