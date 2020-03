Il numero delle persone morte per infezione da covid-19 in Cina è arrivato oggi a 3.042, la Commissione Sanitaria Nazionale del Governo di Pechino ha fatto sapere che ci sono stati altri 30 decessi e 143 nuovi contagi, 16 dei quali in base all’autorità cinese sarebbero cittadini affetti da coronavirus in arrivo da Corea del Sud, Iran e Italia. La Cina sta lentamente recuperando la situazione d’infezione disastrosa partita dalla Metropoli di Wuhan nella provincia dell’Hubei.

FMP