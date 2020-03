Coronavirus. Salvini: Chiediamo incontro a Governo

(DIRE) Roma, 6 Mar. – Il centrodestra chiede un incontro al premier Conte e al governo per “lavorare insieme”. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, spiega nel corso di una conferenza stampa al Senato: “Consegneremo al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica il nostro piano, chiederemo un incontro ufficiale al governo perche’ condivisione vuol dire lavoro di squadra e stesura insieme dei testi”.

Salvini attacca: “Non vogliamo piu’ apprendere dalle agenzie il rinvio del referendum e le misure economiche per affrontare l’emergenza. Questa non e’ condivisione”. Quindi “non ci limitiamo a fare i postini, per noi c’e’ una strada da percorrere insieme”. (Lum/Dire)