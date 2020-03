Il Presidente Statunitense, Donald Trump, in un dibattito con potenziali elettori afferma, riguardo il nuovo virus Covid-19: “Tutti devono stare calmi. Tutto funzionerà bene, speriamo che non duri troppo a lungo”. Intanto nel Paese crescono i contagi e iniziano ad emergere lamentele sui ritardi sanitari per affrontare il virus.

