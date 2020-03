Reggio Calabria, ATAM: Coronavirus, misure straordinarie di pulizia e provvedimenti per garantire il regolare servizio

ATAM allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19 e in linea con le indicazioni pervenute dagli Enti ed Autorità competenti, ha deciso di avviare un piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avviene abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico. L’azienda e le Organizzazioni sindacali sono impegnate constantemente per garantire il massimo di sicurezza per chi lavora e il massimo dei livelli di servizio possibili, gestendo con attenzione, a seconda dei propri compiti, le direttive delle istituzioni competenti non alimentando nessun atteggiamento di panico sia tra i lavoratori, che tra gli utenti. Proprio in quest’ottica, l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana pone in essere misure volte a tutelare il servizio pubblico ed ovviamente a garantire condizioni di lavoro salubri e sicure a tutti i dipendenti. Ecco alcune delle azioni messe in campo:

Sanificazione quotidiana e potenziata delle cabine di guida dei bus e dei locali di lavoro;

Sanificazione straordinaria quotidiana delle superfici a contatto con il pubblico per i mezzi; (Postazioni di guida, sostegni, sedili mediante l’utilizzo di prodotti a base di cloro o base alcolica);

Soluzione gel igienizzante lavamani, guanti e mascherine monouso distribuite al Personale privilegiando coloro che sono a contatto con il pubblico;

Affissione su tutti i mezzi del decalogo Ministero Salute, alle cui indicazioni si prega di prestare rigoroso rispetto;

Pubblicazione su i vari canali social aziendali delle buone norme ed indicazioni per la prevenzione del contagio;

Gli autisti manterranno sempre chiusa la porta che li separa dall’utenza. Negli autobus privi di tale sistema protettivo saranno installate apposite strisce di demarcazione;

La salita/discesa dei passeggeri è consentita esclusivamente dalla porta centrale o posteriore. La porta anteriore resta ad esclusivo utilizzo dell’autista.

Per tutte le informazioni di carattere sanitario – Si invita a contattare il medico di base o il numero verde del Ministero della Salute 1500, limitando le chiamate al 112 ai soli casi di emergenza. ATAM vuole inoltre ricordare, che grazie alla prevenzione è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri. Per questo motivo, nello spirito di collaborazione con le Istituzioni, si invita nuovamente l’utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie, evitando comportamenti che possano indurre ad allarmismo ingiustificato. Si precisa infine che la nostra azienda è costantemente in contatto con le autorità nazionali e locali e si atterrà alle indicazioni che perverranno da parte degli Enti preposti, adottando tutte le misure necessarie per tutelare il proprio personale in servizio ed i propri utenti. Ovviamente tali misure si adegueranno all’evoluzione della situazione e alle nuove disposizioni che potranno essere emanate dalle autorità competenti.