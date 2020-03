Reggio Calabria, evento rinviato: “Un Bus Rosa per celebrare le donne”

In seguito alle ultime disposizioni emanate dal Governo per il contrasto della diffusione del Coronavirus, contenute nell’ultimo DPCM 4 marzo 2020 (sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale) siamo costretti a rinviare a data da destinarsi l’evento previsto per il 7 marzo p.v. Nella speranza che la situazione rientri nel più breve tempo possibile compatibilmente con gli aggiornamenti che riceveremo dalle istituzioni competenti.