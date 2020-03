Reggio Calabria: Falcomatà accoglie la proposta di Ethos: “Bilancio sociale è obiettivo qualificante, avviare insieme il percorso”

Il sindaco Falcomatà accoglie la proposta di Ethos: “Bilancio sociale è obiettivo qualificante, avviare insieme il percorso”.

“Condivido l’idea sostenuta dall’Associazione Ethos, la costruzione del bilancio sociale è un obiettivo che va perseguito perchè in linea con gli intendimenti della nostra Amministrazione che considera la partecipazione, la trasparenza e la condivisione delle scelte una priorità per il governo della cosa pubblica”. E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà accogliendo la proposta avanzata nei giorni scorsi dal presidente di Ethos Giuseppe Musarella attraverso una lettera aperta indirizzata al primo Cittadino e agli altri rappresentanti dell’Amministrazione reggina. “Sono convinto che il bilancio sociale sia uno strumento fondamentale per promuovere la partecipazione di tutte le forze sane della città soprattutto a fronte di un bilancio che ancora soffre le ristrettezze economiche dovute alla pesante eredità che la città si trascina a causa delle dissennate gestioni contabili del passato. Condivido dunque la proposta di Ethos – ha aggiunto Falcomatà – nei prossimi giorni, insieme all’Assessore delegato al Bilancio, incontreremo i membri dell’Associazione per avviare concretamente il percorso che ci porterà al primo atto di coinvolgimento verso la redazione del bilancio sociale nel nostro Comune. Credo sia un obiettivo qualificante che la nostra Città deve perseguire con decisione”