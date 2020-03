Coronavirus: 5061 i contagiati in Italia, + 1145 rispetto a ieri

Sono 5061 le persone che sono state contagiate dal coronavirus in Italia, una cifra che fa segnare un incremento di 1145 rispetto ai soggetti contaminati ieri. I decessi legati in qualche modo al covid-19 sono 233, 36 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2651: dei quali 567 purtroppo in terapia intensiva, in isolamento domiciliare sono già in 1843. Questi i dati forniti dal commissario Angelo Borrelli relativi alla situazione in tutte le regione d’Italia per monitorare la quale adesso c’è una mappa interattiva sul sito della Protezione Civile. Le autorità invitano la popolazione ad un comportamento responsabile ed all’osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità e dalla Protezione Civile.

