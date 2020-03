Coronavirus. Musumeci: chi torna in Sicilia dal Nord abbia prudenza

Due settimane fa lanciai allarme e fui “aggredito”

(DIRE) Palermo, 8 Mar. – “A chi pensa di tornare in Sicilia dico di farlo con assoluta prudenza, per evitare di dovere portare da noi il virus inconsapevolmente”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un video in cui spiega i dettagli dell’ordinanza appena firmata con la quale “pongo ulteriori ristrettezze – sottolinea – a chi, nelle prossime ore o da ieri, ha deciso di fare rientro in Sicilia. Quando due settimane fa misi in allarme su questa imprudente scelta sono stato aggredito dai soliti sciacalli ma adesso – evidenzia il governatore – tutti mi danno ragione. Chi proviene da quelle zone deve avere l’accortezza di avvertire anzitempo il medico di famiglia – ricorda – o di telefonare alle nostre strutture sanitarie e mettersi in autoisolamento, esattamente come ho fatto io”. (Sac/ Dire) 13:52 08-03-20