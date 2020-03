Carceri. Salvini: Nessuno provi a spalancare i cancelli delle galere

A Modena avevo denunciato i pericoli nello scorso Gennaio

(DIRE) Roma, 9 Mar. – “Detenuti morti, altri ricoverati: a Modena e’ successo quello che temevo mesi fa, quando (era il 25 Gennaio) avevo sollevato pubblicamente la situazione drammatica di alcune carceri italiane. In particolare, a Modena denunciavo sovraffollamento e massiccia presenza di reclusi con problemi mentali. Una bomba a orologeria che purtroppo e’ esplosa con conseguenze drammatiche. Il ministro Bonafede non ha mai risposto agli allarmi, e ora si e’ diffusa la rivolta dei detenuti in tutto il Paese. Solidarieta’ alla Polizia Penitenziaria e grazie alle donne e agli uomini in divisa: molti di loro sono rientrati in servizio per aiutare i colleghi in un momento drammatico. Nessuno provi a spalancare i cancelli delle galere con la scusa delle rivolte”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com/Ran/Dire)