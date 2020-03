Consiglio Federale Straordinario. La FIP mantiene la sospensione di tutti campionati

Si è tenuto il Consiglio Federale straordinario, convocato in via d’urgenza, dal presidente FIP Giovanni Petrucci, a cui hanno partecipato anche i presidenti delle Leghe di società. Ad inizio seduta l’intero Consiglio ha ricordato con affetto il consigliere Matteo Marchiori, recentemente scomparso. Il Presidente ha salutato e augurato buon lavoro a Umberto Gandini, nuovo presidente della Lega di Serie A, e ha ringraziato i presidenti delle Leghe, il presidente della GIBA Alessandro Marzoli, tutto il settore arbitrale e gli allenatori per la collaborazione data in questa particolare fase storica.

Tra i principali argomenti trattati:

Campionati

La FIP decide di mantenere la sospensione dei campionati nazionali e regionali di ogni ordine e grado e contemporaneamente di monitorare l’evolvere della situazione per un ritorno alle attività agonistiche nel rispetto delle direttive del Governo e del CONI. In tal senso, il Presidente ha chiesto la collaborazione delle Leghe per ipotizzare scenari per concludere i campionati, una volta che saranno ripresi. E’ stata condivisa la proposta del Presidente di modificare, laddove si rendesse necessario, le Disposizioni Organizzative Annuali per questa stagione.

CONI

Il presidente Petrucci ha relazionato il Consiglio sull’incontro straordinario che si è tenuto nel pomeriggio al CONI con alcune Federazioni dove ha fatto presente tutte le necessità del mondo del basket e, per le Nazionali, le problematiche legate allo svolgimento dei Tornei Preolimpici.

Territorio

Al vicepresidente vicario Gaetano Laguardia è stato assegnato il compito di dialogare con gli organismi deputati per rappresentare i problemi del territorio.