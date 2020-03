(DIRE) Roma, 9 Mar. – Ancora in crescita: “102 guariti, per un totale di 724″. I dati generali danno 7.985 casi positivi da coronavirus in tutta Italia, con 463 deceduti. 733 colpiti dal virus sono in terapia intensiva”. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza di aggiornamento dei dati sul coronavirus. (Tec/ Dire)