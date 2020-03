Coronavirus. Calabria, Santelli: compilare scheda monitoraggio

Occorre supportare lo sforzo degli operatori sanitari

(DIRE) Reggio Calabria, 9 Mar. – La Regione Calabria ha attivato sul proprio portale una scheda per il monitoraggio dei rischi da covid-19. Un provvedimento adottato d’urgenza da parte della governatrice Jole Santelli per supportare lo sforzo degli operatori sanitari calabresi in questo momento di particolare difficolta’ del Paese. “Invitiamo chiunque arrivi in Calabria, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico a compilarlo. È importante”. Cosi’ Santelli in un videomessaggio rivolto ai calabresi residenti in regione e a chi vi ha fatto ritorno negli ultimi giorni provenienti dalle province a rischio. La scheda e’ al link: http://emergenzacovid.regione.calabria.it (Mav/Dire)