Coronavirus. Governo estende restrizioni della zona rossa a tutta Italia

22.10 – Viste le gravi circostanze straordinarie dovute all’infezione da covid-19 del nuovo coronairus e l’aumentare delle persone contagiate e delle vittime, il Governo ha deciso di estendere il regime di disciplina prevista per la Lombardia a tutte le regioni della penisola italiana. E’ stato il premier Giuseppe Conte ad annunziarco a retei”unificate”. Tra le soluzioni anche la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle università sino al 3 Aprile. E’ richiesto a tutti gli italiani senso di responsabilità, limitare al massimo le uscite e le zone di contatto ravvicinato. In più poi il rispetto delle norme igieniche che si predicano dall’inizio di questa epidemia da coronavirus. Zona rossa quindi allargata a tutta Italia, la prima volta che una soluzione di tale portata viene presa dal nostro Paese, e su questa soluzione appaiono anche allineate le opposizioni , seppure critiche in relazione ad una certa confusione nel promuovere queste nuove misure anti-coronavirus. Da più parti si chiede l’inserimento della figura di un super commissario per gestire l’emergenza che, si è già detto, è senza precedenti. In tanti indicano il nome di Guido Bertosalso, che in capo alla Protezione Civile, gestì l’emergenza del terremoto in Centro Italia.

FMP