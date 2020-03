Coronavirus. Salvini sente Conte e altre forze politiche: subito zona rossa nazionale

(DIRE) Roma, 9 Mar. – “Questi sono i dati appena usciti, durissimi nella loro evidenza: piu’ di 9.000 contagiati in tutta Italia, nessuna Regione esclusa, piu’ 25% in un solo giorno, 463 morti. Ho subito contattato i segretari di maggioranza e opposizione, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute, ho ascoltato numerosi medici, sindaci, governatori, imprenditori, lavoratori e associazioni. La gravita’ della situazione impone scelte forti, chiare, uniformi, immediate: per mettere in sicurezza il Paese, per il bene dei nostri figli, serve applicare le misure piu’ restrittive per persone e attivita’ (fatte salve quelle di fondamentale necessita’ pubblica), a tutto il territorio nazionale, senza distinzione”. Lo dice Matteo Salvini a commento dei dati di oggi comunicati dalla Protezione civile. “Subito, senza eccezioni. Chiudere adesso per riaprire il prima possibile in piena salute, sanitaria, sociale ed economica, con la garanzia assoluta che nessuno perdera’ lavoro e risparmi grazie a coperture economiche eccezionali e certe, dall’Italia e dall’Europa. Nei momenti eccezionali, servono scelte eccezionali”, aggiunge. (Rai/ Dire)