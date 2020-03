Coronavirus. Violano zona rossa per andare in vacanza, denunciati

Due giovani di Parma stavano per prendere aereo per Madrid

(DIRE) Bologna, 9 Mar. – Stavano andando da Parma all’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna per prendere un aereo per andare in vacanza, violando le disposizioni sull’emergenza coronavirus. I due giovani, di 20 e 25 anni, sono pero’ stati intercettati dai Carabinieri di Borgo Panigale, che li hanno “denunciati per la violazione del decreto del presidente del Consiglio sull’emergenza sanitaria e invitati a rientrare nella loro provincia”. I militari del Nucleo radiomobile, si legge in una nota, hanno fermato l’auto su cui viaggiavano i due durante un controllo alla circolazione stradale, e “alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia” i ragazzi hanno risposto che “si stavano recando all’aeroporto per prendere un aereo per un viaggio di piacere”. Per questo motivo entrambi sono stati denunciati e invitati a rientrare nella provincia di Parma. (Ama/ Dire)