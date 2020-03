Canottaggio. Annullate le Coppe del Mondo e le Qualifiche Olimpiche e Paralimpiche in programma in Italia

Roma, 10 Marzo 2020 – La FISA, la Federazione Internazionale di Canottaggio, ha comunicato quest’oggi, e pubblicato sul proprio house organ www.worldrowing.com, la notizia dell’annullamento delle regate internazionali programmate in Italia. Una decisione che il Comitato Esecutivo della FISA, la Federazione Italiana Canottaggio, le città di Sabaudia, Varese e Gavirate e i rispettivi Comitati Organizzatori Locali, hanno assunto in seguito alla diffusione del COVID-19, al numero in rapida crescita di casi ormai segnalati in tutto il mondo, alle azioni governative per contenere il virus e alle crescenti restrizioni di viaggio attive in tutto il mondo. Risultano annullate e cancellate, quindi, la prima prova di Coppa del Mondo di Sabaudia (10-12 aprile 2020) e la seconda Prova di Coppa del Mondo di Varese (1-3 maggio 2020), la Regata europea di qualificazione olimpica e paralimpica di Varese (27-29 aprile 2020) e la Regata finale di qualificazione paralimpica di Gavirate (8-10 maggio 2020).

