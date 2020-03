Coronavirus. Prosegue rivolta carcere Bologna, in 20 sul tetto

Nella notte appiccato fuoco a tre mezzi delle Forze dell’Ordine

(DIRE) Bologna, 10 Mar. – Prosegue la rivolta di una parte dei detenuti all’interno del carcere bolognese della Dozza, iniziata ieri. Al momento, a quanto si apprende, una ventina di detenuti si trovano sul tetto dell’istituto, dove sventolano striscioni con scritte come ‘Indulto’ e ‘Vogliamo i nostri diritti’.

Nella notte, inoltre, sono stati dati alle fiamme tre mezzi delle Forze dell’ordine, e al momento la situazione e’ in fase di stallo. All’origine della violenta protesta, ha fatto sapere ieri la Questura, c’e’ la notizia della sospensione dei colloqui con i familiari, misura che rientra tra i provvedimenti presi per fronteggiare l’emergenza coronavirus. (Ama/ Dire)