Australia ferma l’ingresso dall’Italia

10.05 – Misure drastiche verso chi arriva dall’Italia anche in Australia ed uno stanziamento di 2,4 miliardi di dollari australiani (più di 1,4 miliardi di euro) per fare fronte all’emergenza. Il Governo di Camberra ha annunciato il divieto d’ingresso nel paese per chi arriva dal nostro Paese a causa dell’epidemia diffusa di coronavirus. Lo stesso tipo di provvedimento era già stato preso nei confronti di coloro che erano in arrivo in Australia da Cina, Corea del Sud e Iran. Sarà però ammesso il rientro ai cittadini e ai residenti permanentemente in Australia, con obbligo di auto-isolamento di due settimane.

FMP