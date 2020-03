Conte in tv, da domani chiuse tutte le attività commerciali. Esclusi supermercati, farmacie e parafarmacie

Giuseppe Conte, torna in tv ad aggiornare gli italiani dopo la decisione di allagare la zona rossa a tutta la penisola, un’altra decisione drastica per tentare di debellare il contagio da nuovo coronavirus e l’infezione da COVID-19. Limitare gli spostamenti per limitare la diffusione è stato questo il “primo passo” nella sua ultima apparizione nelle case degli italiani per spiegare le misure adottate. Chiusura totale di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ad esclusione dei supermercati

egozi di generi alimentari di prima necessità, delle farmacie e para-farmacie. Approvvigionamento di viveri garantito, inutile assaltare i supermercati. Aperti solo servizi pubblici essenziali. Restano garantiti i servizi bancari, assicurativi, postali ed i servizi relativi ai trasporti. Garantite anche le attività del settore agricolo e le filiere produttive nel rispetto della normativa igienico sanitarie appena varate per il contrasto al Covide-19. Per avere un riscontro effettivo ed oggettivo della validità delle misure sin qui adottate, si dovrà attendere almeno due settimane. Sarà presto nominato un commissario per gestire questa emergenza sanitaria, individuato dal Premier, nel 49enne calabrese, dottor Domenico Arcuri di Invitalia, il quale si coordinerà nei lavori con Borrelli e con la struttura della Protezione Civile Italiana. “Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo tutti più in fretta da questa emergenza. Siamo parte di uan medesima comunità. Tutti insieme ce la faremo”. Conclude così Giuseppe Conte Presidente del Consiglio.

FMP