Coronavirus. L’OMS: raggiunto lo stadio della pandemia

(DIRE) Roma, 11 Mar. – La diffusione del coronavirus e’ ormai una pandemia: lo ha comunicato oggi l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenuto nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’organismo a Ginevra, ha sottolineato la necessita’ di adottare “azioni immediate e urgenti”, ricordando di aver “dato l’allarme in modo forte e chiaro”. Secondo l’ex ministro etiopico, d’altra parte, “descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione del rischio da parte dell’Oms ne’ cio’ che l’organizzazione sta facendo ne’ cio’ che i Paesi dovrebbero fare”. L’accezione di pandemia presuppone contagi che si propaghino facilmente da persona a persona in molte parti del mondo.

L’Oms aveva dichiarato una pandemia l’ultima volta nel 2009, nel caso dell’influenza suina, causata dal virus H1N1. Da tempo l’Organizzazione mondiale della sanita’ non prevede una vera e propria classificazione come pandemia ma in questo caso ha fatto sapere che il termine puo’ essere utilizzato, sia pure “in modo informale”. (Vig/Dire)