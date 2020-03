Coronavirus. Meloni: Tutti a casa 15 giorni, chiaro ed efficace

(DIRE) Roma, 11 Mar. – “Lo dico in punta di piedi perche’ non sono un epidemiologo o un virologo ma credo che a questo punto, fatta la zona rossa in tutta Italia, convenga dire ‘tutti a casa per 15 giorni’. Chiaramente ci sono una serie di eccezioni che vanno dal sistema sanitario, alla filiera alimentare e penso anche a quelle aziende che esportano all’estero perche’ chiudere per 15 giorni significherebbe far perdere loro quote di mercato. So che in questo momento e’ difficile anche per il governo fare delle scelte ma un provvedimento come questo forse sarebbe piu’ efficace e chiaro per i cittadini. Dobbiamo arrivare prima dell’epidemia, non rincorrerla. Sappiamo che in questa fase nessuno ha risposte risolutive non mi convince andare un po’ a tentoni, come e’ accaduto con i due decreti varati dal governo in quattro giorni e che dicono cose diverse tra loro. E la confusione anche sul piano della comunicazione puo’ essere un rischio”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo alla trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. (Anb/ Dire)