“Quando si esce con loro, no a spostamenti con persone”

(DIRE) Roma, 11 Mar. – “I bambini non sono immuni da questa infezione”. Parla Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il Coronavirus, intervenuto al programma ‘Uno, nessuno e 100Milan’ su Radio 24. È importante “proteggerli tenendoli in casa- conclude il professore- e, quando si esce con loro, occorre evitare di spostarsi con altre persone”. (Rac/ Dire)