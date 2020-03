Torino: occulta lo stupefacente sotto il letto della nonna

Arrestato ventunenne moldavo a Mirafiori

Mercoledì sera scorso, personale del Comm.to Mirafiori in servizio di Volante, transitando in corso Traiano, ha notato all’incrocio con Via Sette Comuni due persone alla fermata dell’autobus intente a scambiarsi del denaro. Uno dei due, accortosi della presenza degli operatori di Polizia, cercava di disfarsi di un sacchettino di cellophane. Gli agenti fermavano le due persone e recuperavano immediatamente quanto gettato a terra, accertando che all’interno vi fosse della marijuana. I fermati sono un cittadino marocchino (acquirente) un cittadino moldavo di 21 anni (il pusher sorpreso con il sacchetto). La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di quest’ultimo ha consentito di rinvenire e sequestrare quasi tre etti di marijuana nascosti sotto il letto della camera da letto dell’abitazione in cui viveva con l’ignara nonna.