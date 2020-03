(DIRE) Roma, 12 Mar. – “Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.214 in piu’ di ieri. In terapia intensiva ci sono 1153 pazienti e 6650 i ricoverati”. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza. Sono stati 213 i guariti da coronavirus nelle ultime ventiquattro ore e 188 i morti. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza. (Sor/Dire)