(DIRE) Roma, 12 Mar. – “Abbiamo letto di questo farmaco contro l’artrite all’ospedale Cotugno di Napoli, e’ stato giudicato utile per superare la fase critica della malattia. Da parte dell’Aifa so che si stanno facendo studi e a breve, massimo dieci giorni, si potra’ avere un riscontro, mi auguro di poter apprezzare presto i risultati”. Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza. (Sor/Dire)