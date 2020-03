Coronavirus. Ecco il modulo per l’autocertificazione (possibile download)

Qui di seguito il modulo per l’autocertificazione per poter uscire di casa o recarsi a lavoro durante il periodo di blocco delle attvità ed in base a quanto stabilito dal decreto emanato dal Governo italiano per fronteggiare la diffusione dell’ epidemia da coronavirus. Occorre cliccare sul link appena qui sotto che rimanda direttamente al sito della Polizia di Stato. dal quale si può agevolmente scaricare il modulo per l’autocertificazione.

https://www.poliziadistato.it/statics/29/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf.pdf