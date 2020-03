Roccella Jonica (RC): arrestato 45ennne per evasione, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Roccella Jonica hanno arrestato in flagranza di reato P. A., 45enne del posto, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

In particolare l’uomo, che attualmente si trova in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione, ieri mattina, dopo essere evaso si è recato presso lo studio di un professionista locale chiedendogli una non precisata somma di denaro e minacciandolo che in caso di diniego lo avrebbe fatto saltare in aria. La vittima, terrorizzata, ha avvisato immediatamente i Carabinieri della locale Stazione che hanno perlustrato palmo a palmo le vie del centro cittadino riuscendo nell’arco di pochi minuti a catturare il malfattore. Durante le fasi della cattura P. ha reagito opponendo ferma resistenza spintonando i militari e proferendo nei loro confronti frasi minacciose. L’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida e dovrà rispondere di evasione, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Comunicato Stampa – Carabinieri