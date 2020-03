Roma, incidente al porto di Civitavecchia

Poco prima delle 8 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia sono intervenuti all’interno dell’area portuale per un incidente stradale. Un autoarticolato che trasportava pasta alimentare mentre percorreva il rettilineo compreso fra il varco Vespucci e il varco nord si è ribaltato su un fianco. Nella caduta il TIR ha coinvolto un autofurgone cassonato che procedeva nella corsia opposta. I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente dall’abitacolo dell’autoarticolato mentre l’autista del furgone è uscito autonom amente dal mezzo. I due, anche se apparentemente in buone condizioni, sono comunque stati trasportati presso l’ospedale San Paolo per gli accertamenti del caso. Una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del TIR ha interrotto il traffico portuale nella zona dell’incidente e la circolazione Attualmente i VVF sono ancora sul posto poiché vi è una piccola fuoriuscita. Interrotto quindi il traffico portuale nella zona interessata dall’evento; la circolazione verrà ripristinata quando saranno rimossi i veicoli e l’area sarà in sicurezza. Sul Posto 118 e Polizia di Stato.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64031