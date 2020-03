Somalia. I ragazzi saltano sullo squalo balena e lo salvano

Spiaggiato dopo essere stato ferito da “pescatori stranieri”

(DIRE) Roma, 12 Mar. – I ragazzi lo tengono per la pinna, si tuffano da una parte e dall’altra, ce la mettono tutta per spingerlo senza rimanere schiacciati. Alla fine ci riescono: lo squalo balena, lungo dieci metri, ferito e portato dalla corrente fin sulla riva della costa somala del Puntland, riprende il largo.

La scena, ripresa in un video filmato da un giornalista dell’emittente China Global Television Network, e’ stata rilanciata sui social, commentata e arricchita di dettagli.

Funzionari locali hanno riferito che il pesce era stato arpionato da “pescatori stranieri illegali” che operano in prossimita’ della costa. Tutto da dimostrare che ci sia un legame con le 150 societa’ della China Overseas Fisheries Association alle quali, nel 2018, il governo somalo ha accordato 31 licenze. I permessi riguardano anche specie pregiate, dal tonno pinna gialla al marlin nero.

Come ricorda il giornalista somalo Abdelaziz Billow Ali, nel linguaggio comune lo squalo balena e’ chiamato “Umu Suleiman”.

L’avvistamento e il soccorso dell’esemplare ferito, nei pressi di Garaacad, nell’area di Mudug, risalgono ad alcuni giorni fa. (Vig/Dire)