Buenos Aires, serbatoio di stoccaggio del mattatoio rovescia 500 litri di sangue animale per le strade della città

Macabro avvenimento nella capitale argentina di Buenos Aires. Un serbatoio di stoccaggio del mattatoio si è aperto e 500 litri di sangue animale appena macellato ivi contenuto si è riversato per le strade di Buenos Aires. Nel video amatoriale, uno dei residenti del quartiere di Morón, commenta sorpreso quanto sta accadendo. Stando al portale argentino Clarín, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la stessa azienda proprietaria del azienda di stoccaggio, non è riuscita a stabilire le cause dell’incidente.

Comunicato Stampa Giovanni D’Agata – Sportello dei Diritti