Coronavirus. Aumentano i contagi in Africa, un morto in Sudan

Khartoum sospende visti e collegamenti con Egitto e Italia

(DIRE) Roma, 13 Mar. – Un primo decesso dovuto al coronavirus e’ stato confermato oggi in Sudan e ha spinto il governo di Khartoum a una stretta sugli spostamenti da e per il vicino Egitto e altri Paesi gia’ colpiti dall’epidemia come l’Italia.

Secondo il locale ministero della Sanita’, a perdere la vita e’ stato un uomo sulla cinquantina che si era recato negli Emirati Arabi Uniti a inizio mese.

In coincidenza con l’annuncio del decesso, il Sudan ha sospeso l’emissione di visti e collegamenti aerei per otto Paesi, tra i quali Italia ed Egitto. Interrotti anche i servizi di pullman lungo la tratta Il Cairo-Khartoum.

Casi di contagio sono stati segnalati oggi anche in Paesi dell’Africa che finora non erano stati toccati dall’epidemia. Tra questi l’Etiopia, il secondo Paese piu’ popoloso del continente, dove ad ammalarsi e’ stato un cittadino giapponese di 48 anni. In Kenya a risultare positivo al Covid-19 e’ stato invece un connazionale rientrato il 5 marzo dagli Stati Uniti.

(Vig/Dire)