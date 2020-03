Coronavirus. Borrelli: 2.116 contagi più di ieri, 250 decessi e 181 guariti

(DIRE) Roma, 13 Mar. – Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in piu’ di ieri. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza. I nuovi decessi sono 250 per un totale di 1.266. I guariti e dimessi sono 1.439 totali (+181 rispetto a ieri). Delle 14.955 persone contagiate dal coronavirus, 7.426 sono ricoverati con sintomi, 6.201 si trovano in isolamento domiciliare e 1.328 in terapia intensiva”. Sono 181 i guariti, per un totale che sale a 1.439. Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza. (Sor/Dire)