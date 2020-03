Coronavirus. Oggi verdetto su mega reparto terapia intensiva a Milano

Gallera: Alle 13 sentiamo Protezione civile, lo faremo in 10 giorni

(DIRE) Milano, 13 Mar. -“Oggi abbiamo alle 13 un incontro con la Protezione civile e ci devono dire si’ o no. Noi in meno di dieci giorni lo realizziamo ma abbiamo bisogno oggi di una risposta definitiva”. L’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera annuncia che oggi potrebbe esserci il verdetto sulla realizzazione dell’ospedale all’aperto, con il contributo di Fieramilanocity, da 500 posti in terapia intensiva nel capoluogo. La Lombardia puo’ realizzare piu’ di 500 posti, ha fatto capire l’assessore, “il problema vero sono i respiratori e il personale che deve essere formato”, chiarendo come siano proprio su questi temi le risposte della Protezione civile attese da Palazzo Lombardia. (Nim/ Dire)