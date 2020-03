Coronavirus. Puglia, sindaci chiudono parchi pubblici

Decaro: “Non abbiamo chiuso le scuole per fare vacanza”

(DIRE) Bari, 13 Mar. – I sindaci di molti comuni pugliesi hanno deciso di chiudere parchi e ville comunali perche’ ancora troppo affollati nonostante i divieti anti assembramento decretati dal governo per arginare il contagio da coronavirus. Questa mattina, il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, si e’ recato nel parco 2 giugno e ha fatto uscire tutti coloro che, in gruppo o troppo vicini, stavano sdraiati al sole o a fare sport. “Andate a casa, e’ una cosa seria questa. Non abbiamo chiuso le scuole per fare vacanza ma perche’ c’e’ una emergenza sanitaria in corso”, ha ripetuto piu’ volte ai tanti giovani che erano nell’area verde. “Vi prometto – ha detto invece a chi si stava allenando – che quando tutto sara’ passato organizzeremo una grande festa dello sport qui”. I parchi pubblici resteranno chiusi a data da destinarsi.

(Adp/ Dire)