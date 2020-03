Federmoda. Proroga scadenza candidature XXX Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti

In considerazione della situazione che vede coinvolto il Paese in un impegno straordinario per superare la pandemia legata al COVID-19, situazione che ha comportato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e inevitabili disagi agli studenti, CNA Federmoda ha deciso di prorogare i termini di scadenza per l’invio delle candidature al XXX Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti al 23 Aprile 2020. Restano valide le modalità di partecipazione precedente pubblicate e disponibili al link:

https://www.cna.it/pubblicato-il-bando-del-xxx-concorso-nazionale-professione-moda-giovani stilisti/